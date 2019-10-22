ولي العهد يستعرض مجالات التعاون مع وزير الدفاع الأمريكي

الرياض : واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، مع معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء ركن فواز الفواز .

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.