نفوق 55 فيلا بسبب الجفاف في زيمبابوي

البلاد : متابعات

نفقت 55 فيلا ، خلال الشهرين الماضيين، في أكبر محمية في زيمبابوي جراء موجة جفاف حادة تتعرض لها البلاد.

وتتعرض زيمبابوي لأسوأ موجة جفاف منذ 10 سنوات، فيما يعتمد 5 ملايين شخص، يمثلون ثلث سكان البلاد، على المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم إدارة المحميات الوطنية والحياة البرية، تيناشي فاراو: “نفقت 55 فيلا منذ سبتمبر/أيلول بسبب الجفاف، وغالبية الأفيال قضت نحبها بالقرب من مناطق المياه التي جفت”.

وتابع أنه بحلول سبتمبر/أيلول، لقي 19 شخصا يعيشون في أماكن متاخمة للمحميات الطبيعية حتفهم في هجمات قامت بها حيوانات، مضيفا أن معظم الضحايا سقطوا قتلى عندما دهستهم أفيال.

وذكرت السلطات أنها لجأت إلى ضخ المياه من آبار حتى تروي عطش أكثر من 45 ألف فيل وحيوانات أخرى في المحمية، ولكن ذلك لم يكن كافية لسد احتياجات الحيوانات من الماء.