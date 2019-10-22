ماء الأرز.. أسهل منظف لبشرتك!

كتبت _ أمنية رشاد

ترغب كل فتاة وسيدة في الحصول على بشرة نقية وصافية خالية من الشوائب ،وتعرف المرأة الجذابة من خلال اهتمامها ببشرتها ونضارتها وحرصها على عمل ماسكات الوجه المختلفة ،ومن أهم هذة الماسكات والذي يعد منظف عميق للبشرة هو “ماء الأرز” ،حيث له العديد من الفوائد مع أنواع البشرة المختلفة ،فضلا عن كونه متوفر لدى جميع السيدات ويمكن عمله بسهولة ويسر ولا يحتاج وقت وتكلفة باهظة ،وإليكِ سيدتي الطريقة…

يتم الحصول على ماء الأرز من خلال نقع الأرز ذا الحبة القصيرة (المصري) في الماء الدافئ لحوالي 30 دقيقة، ومن ثم استخلاص الماء النشوي الناتج عن ذلك، لكن ما هي خواص هذا الماء؟ لذا سنتناول موضوع ماء الأرز للوجه والبشرة: فوائده وطريقة استخدامه

فوائد ماء الأرز للوجه

يمكن استخدامه كتونر للوجه، فهو يعمل على زيادة نعومة البشرة، كما أنه يشدها ويجعلها أكثر نضارة

يساعد على علاج حب الشباب، وتقليل الاحمرار المصاحب له، كما أنه يمنع ظهور حب الشباب مجدداً

يسهم في تفتيح لون البشرة، كما أنها يمدها بالتغذية اللازمة

فوائد ماء الأرز للوجه الجاف

يزيل القشور المتراكمة على سطح الجلد

يمنح البشرة الجافة ترطيباً رائعاً

يجعل البشرة الجافة أكثر إشراقاً وجمالاً

فوائد ماء الأرز للبشرة الدهنية

يساعد على إعادة التوازن للبشرة الدهنية

يزيل احمرار البشرة

يخفف ظهور حب الشباب والبثور

يزيل الرؤوس السوداء مع الاستخدام المتكرر

يقلل لمعان البشرة الدهنية