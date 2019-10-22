لين العظام عند الأطفال مشكلة تواجه الأمهات..فكيف تتغلبي عليها

مرض لين العظام عند الأطفال يمثل شكلًا من أشكال الإعاقة، حيث تظهر العظام مقوّسة أو غير مستقيمة، وإذا لم تتمكن الأم من ملاحظته وعلاجه منذ صغر الطفل، فقد يمكن أن يلازم طفلها طول العمر ويصعب العلاج منه، لذلك هو أحد أخطر الأمراض التي تصيب الطفل ويتسبب في إثارة المخاوف لدى الأبوين، ويحدث هذا المرض نتيجة خلل في تركيب معادن العظام والكالسيوم والفسفور، في أثناء مراحل النمو، لذا تصبح لينة وذات انحناءات وتشوّهات شكلية، فما هي أسباب هذا المرض؟ وكيف يتم علاجه؟
أسباب لين العظام
أهم أسباب ظهور هذا المرض هو نقص فيتامين (د) في جسم الطفل بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس وسوء التغذية، إذ يجب على الأم الحامل أيضاً أن تهتم بتناول الأطعمة المفيدة، والتي تحتوي على الكالسيوم، وأن تتعرض لأشعة الشمس يومياً؛ كي يساعد ذلك طفلها في الحصول على القدر الكافي من الكالسيوم والفيتامينات أثناء فترة الحمل، ويبني جسمه بشكل سليم Volume 0% .
أعراض لين العظام
هناك أعراض متعددة تظهر على الطفل المصاب بلين العظام، تجعل الأهل يلاحظون إصابته بهذا المرض، ومنها:
(تأخر في نمو الطفل، أو تأخر في ظهور الأسنان، وقصر القامة، وحدوث كسور متكررة للطفل، وشكل الساقين يكون غير طبيعي ومنحني). يجب التأكد من إصابة الطفل بمرض لين العظام بعد ملاحظة عدم نموه بشكل سليم، وذلك بالذهاب إلى طبيب الأطفال المختص بذلك، وتشخيص حالته من خلال الأشعة السينية للعظام، أو بعض الفحوصات المخبرية، وبعد التأكد من إصابة الطفل بمرض لين العظام، فإنه يجب البدء بالعلاج بأسرع وقت؛ كي يشفي الطفل، وتنمو عظامه بشكل سليم.
ما أفضل طرق الوقاية والعلاج؟
الحصول على التغذية الصحيحة والسليمة، خاصةً إذا كان السبب نقص فيتامين “د”، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل: اللبن والبيض والمكسرات والأجبان.
قد تحتاج بعض الحالات إلى استخدام جهاز للمساعدة في ضم عظام الساقين، وجعلها تنمو بشكل سليم ،وقد لا تنفع كل هذه الطرق مع الطفل إذا كانت حالته صعبة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وذلك حسب مدى إصابة الطفل بالمرض، ومدى سرعة استجابته للعلاج وشفائه من الكساح.
ويمكن أيضاً استخدام بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد الطفل في تقوية عظامه، مثل: (غلي الزعتر، وإكليل الجبل) أو دهن الجسم بزيت الزيتون، فهو معروف بفائدته الكبيرة للجسم، أو خلط القمح مع العسل وشربه يومياً، أو دهن عظام الساقين بزيت حبة البركة .
في فترة الرضاعة يجب ألا تهمل الأم طعامها وتتغذى جيداً؛ لأن حليب الطفل يعتمد على طعام الأم، وكلما كانت الأم تتناول الطعام المفيد والصحي، كلما كان ذلك ذا فائدة كبيرة على صحة الأم والطفل، وحمايته من الأمراض.
يجب عدم الاستهانة بمرض لين العظام والتأخر في علاجه؛ لأن للمرض مضاعفات كثيرة، مثل: تعرض الطفل للكسور المتكررة من دون أي سبب، أو حدوث تشوه في عظام الطفل، أو آلام في العظام والعمود الفقري أو التهابات في الرئة، لذلك، يجب أن تتابعي صحة طفلك دائماً، ولا تتأخرين في علاج أي مرض قد تشكين في إصابة طفلك به، ويفضل الوقاية من لين العظام؛ كي تستطيعي أن تجنبي طفلك التعرض لهذا المرض