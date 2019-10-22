خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك بنكهة قهوة الإسبريسو الفاخرة

المقادير اللازمة لعمل إسبريسو تشيز كيك

أولاً :- لطبقة البسكويت

2 كوب بسكويت بالشوكولاتة

نصف ملعقة كبيرة قهوة اسبرسو بودرة

120 جرام زبدة مذوبة

ثانياً :- لطبقة الجبن

400 جرام جبن كريمى

كوب وثلث من السكر

ربع كوب من نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة من بودرة قهوة الإسبريسو

2 حبة بيض

ملعقة كبيرة فانيليا

نصف كوب من الكريمة

ثالثاً :- للوجه

نصف كوب كريمة

ملعقة كبيرة زبدة

200 جرام شوكولاتة غامقة

حبات شوكولاتة بالقهوة

كريم شانتى مخفوق

طريقة عمل إسبريسو تشيز كيك

نقوم أولاً بتسخين الفرن على حرارة 180

يخفق البسكويت وبودرة القهوة والزبدة معاً

يفرد الخليط فى صينية تشيز كيك سهلة الفتح

ثم يوضع فى الفرن لمدة 8-10 دقائق

يخرج ويترك ليبرد

بعد أن تبرد الصينية تلف من الخارج بورق الفويل

نبدأ فى عمل طبقة الجبن

تخفق الكريمة والجبن والسكر معاً حتى نحصل على خليط متجانس ويذوب السكر

يضاف للكريمة بودرة القهوة ونشا الذرة وتخفق

يوضع البيض للخليط والفانيليا وتخفق جيداً

نضع الخليط على البسكويت برفق

ثم نضع الصينية فى صينية بحجم أكبر بها ماء ساخن

توضع التشيز كيك برفق فى الفرن

وتترك لتخبز مدة 60 دقيقة أو ساعة

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً خارج الفرن

ثم توضع بالثلاجة حتى تتماسك جيداً

نقوم بتحضير طبقة الوجه

تسخن الكريمة على النار دون أن تغلى

ثم ترفع وتضاف للشكولاتة والزبدة وتقلب حتى تذوب الشوكولاتة تماماً

تترك لتبرد قليلاً

ثم توضع فوق التشيز كيك وتترك لتبرد نصف ساعة بالثلاجة وتتماسك

تزين بالكريم شانتى وحبات الشوكولاتة بالقهوة وتقدم