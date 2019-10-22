صورة.. ماذا يتناول الياباني والسر وراء طول عمر الشعب الياباني

نرمين عباس

لعل واحداً من أهم الأسئلة التي يفتش الكثيرين عنها هي سر طول عمر اليابانيون

وبحسب موقع “اليابان بالعربي” فإن الشعب الياباني يحظى بواحدة من أطول متوسطات العمر المتوقعة في العالم

بالإضافة لأنها رائدة في ”متوسط العمر الصحي المتوقع“، أي عدد السنوات التي يتوقع الناس أن يمضوها في صحة جيدة في المتوسط

وبما أن النظام الغذائي يعتقد أنه يلعب دور أساسي في صحة السكان وطول عمرهم

قام الباحثون على مستوى العالم بدراسة فوائد النظام الغذائي الياباني منذ وقت طويل

ونشر الموقع جدولاً غذائياً لما يتناوله الفرد الياباني وهو لثلاث أطباق رئيسية يابانية

تساعد على ضمان تنوع غذائي، من طبق رئيسي واحد (عادة من السمك أو نوع بروتين آخر) وطبقين آخرين (عادة من الخضروات)، بالإضافة إلى الأرز والحساء