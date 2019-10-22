شفاه أم شجر؟! إختبار نفسي يحلل شخصيتك

نرمين عباس

نشرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، صورة اختلف حولها العديد من الأشخاص وتكشف عن إختباراً نفسي لتحليل الشخصية

فماذا ترى انتَ عندما تنظر إليها؟

هل ترى زوج من الشفاه مفتوح قليلًا؟ أو هل ترى خطًا من ارتفاعات الأشجار المختلفة؟ أو ربما ترى مجرد سلسلة من جذور الأشجار تختبئ في التربة!

ويبدو أن الإجابة تكشف عن بعض الأشياء المثيرة للاهتمام حول شخصية الفرد، فإن ما تراه يوضح ما إذا كنت شخصًا مرنًا أم تميل إلى دفع الآخرين بعيدًا عنك

شفاه

على ما يبدو، إذا رأيت الشفاه أولًا، فمن المرجح أن تكون شخصًا بسيطًا وهادفًا

وأنكَ شخص يحب الحياة غير المعقدة، لكن على الرغم من أنك قد تكون ساذجًا في بعض الأحيان، إلا أنك حكيم جدًا بشكل عام وتقدر الصدق

وينص موقع Wake up your mind على ما يلي” «يُنظر إليك على أنك ضعيف وتحتاج إلى المساعدة

ولكن في الحقيقة هذا غير صحيح، لديك القدرة على حل المشكلات بنفسم دون مساعدة شخص آخر»

شجر

إذا رأيت الأشجار أولًا، فأنت قلق بشأن ما يفكر فيه الناس عنك، ومن حولك يستحق كسب ثقتك بالفعل

فأنت شخص قوي وغامض، ويقول الموقع: «لديك حالة غامضة تمنع الآخرين من قراءة أو تخمين ما يحدث داخل رأسك، أنتَ منفتح على كل الاحتمالات والنتائج المستقبلية التي تساعدك في النجاح لكل ما تطمح إليه»

جذور

الأشخاص الذين يرون الجئور أولًا لديهم القدرة للتعرف على أخطائهم وقبول النقد البنّاء

فهم أفراد مستقلة ومركزة ومسئولة.

ويوضح الموقع بهذا الشأن: «يعتقد الأشخاص الذين تقابلهم أنك شخص عادي جدًا في البداية دون مواهب أو صفات مميزة

ولكن هذا الانطباع يتغير عندما يتعرفوا عليك ويدركوا أنك شخص متحمس وذو كفاءة»