“سبيس ديسكفري” يكرم الأمير سلطان بن سلمان

الرياض ـ البلاد

يشهد معرض استكشاف الفضاء “سبيس ديسكفري”، تكريم الأمير سلطان بن سلمان، باعتباره أول رائد فضاء عربي مسلم، في يوم افتتاح المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستقبل المعرض زواره خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر، في واجهة الرياض.

وسيعرض في المعرض نماذج فضائية عالية الدقة، ومجسمات لرواد الفضاء وللمركبات، ويحتوى المعرض على مجموعة استثنائية من ٣٠٠ قطعة أثرية تاريخية.ويعد معرض الفضاء أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، ومن الجميل، والقيم أن يتم خلال موسم كبير ومميز كموسم الرياض تكريم بعض رموز الوطن ممن كانت لهم بصمة مميزة، وإنجاز يشار إليه بالبنان.

والأمير سلطان بن سلمان من الشخصيات التي تستحق التكريم والإشادة، وأن يتعرف كل أبناء المملكة على ما قدمه لوطنه، واستحق بأن يكون مصدر فخر واعتزاز له. يشار إلى أنّ معرض Space Discovery تم افتتاحه ضمن موسم الرياض، الذي ضم العديد من الفعاليات والمعارض والأنشطة التي نالت إعجاب كل زواره.