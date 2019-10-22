دعم جمعية الإعاقة السمعية بالرياض

الرياض- البلاد
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خدمات الجمعية السعودية للإعاقة السمعية موجهاً بتوفير جميع التسهيلات التي تخدم هذه الفئة الغالية. جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن علي الهزاني وأعضاء الجمعية.
وقدم الهزاني شرحاً لسموه عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة السمعية بالمشاركة في جميع الأعمال وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم, وإدخال برامج تعليمية وتثقيفية خاصة لهم , إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.