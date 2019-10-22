جامعة الملك عبدالعزيز تفوز بـ 45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي

جدة : البلاد

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ 45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي التابعة لوكالة التعليم والابتكار بوزارة التعليم التي تم إعلانها مؤخراً، حيث جاءت مشروعات الجامعة البحثية موزعة على عشرة مشروعات في مسار التحديات الكبرى بواقع نصف المشروعات البحثية المقبولة على مستوى المملكة ، وبـ 35 مشروعاً في مسار القدرات البحثية.

ووفقاً لنتائج المقترحات البحثية التي تقدمت بها الجامعة في مبادرة التعاون الدولي، حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على نسبة ‏33.33% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار التحديات الكبرى، و بنسبة 25% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار القدرات البحثية.