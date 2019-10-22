بعد إقالته.. سييرا يُصاب بأزمة صحية ويُنقل إلى المستشفى

أصيب مدرب فريق الاتحاد السابق، لويس سييرا، بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

المدرب البالغ من العمر (50 عامًا) كان قد أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج وبالتحديد بعد الخسارة أمام الوحدة بالجولة السابعة من دوري المحترفين.

واتخذت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بإقالة سييرا من منصبة، بعدما تكبد الخسارة الرابعة هذا الموسم.

وكان السقوط أمام الوحدة هو المسمار الأخير الذي دُق في نعش المدرب التشيلي، إذ خسر النمور بهدفٍ نظيف.

ليستقر الاتحاد في في المركز الثامن على لائحة الترتيب بتسع نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات فقط من أصل 7 جولات من المسابقة.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإن المدرب سيجري عملية في الكلى، ويعاني من أزمة نفسية شديدة.

ومن المنتظر أن يغادر المملكة بعد أن يجري العملية الجراحية، ثم الانتهاء من إجراءات إنهاء عقده مع الاتحاد.

وتعاقد الاتحاد مع سييرا في فبراير الماضي خلفًا للكرواتي سلافين بيليتش، بيد أنه لم يقدم ما يشفع للاستمرار في منصبه.