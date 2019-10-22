نرمين عباس

تعتبر حديقة هيغاشيموكوتو شيبازاكورا ومهرجانها خاصة بفصل الربيع

من أهم معالم الحقول المزهرة في منطقة أوخوتسك الساحلية بهوكايدو أقصى شمال اليابان

ويغطي متنزه هيغاشيموكوتو شيبازاكورا مساحة من السهول تبلغ حوالي 10 هكتارات إلى الشمال من جبل موكوتو

ويتحول المتنزه بأكمله إلى اللون الوردي الزاهي سنويا في الفترة من مايو/أيار إلى أوائل يونيو/حزيران، ويقام مهرجان شيبازاكورا في المتنزه في هذا الوقت من العام

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، بالإضافة لمشاهدة عروض مسرحية متنوعة

ونستعرض لكم صوراً للمنتزه عندما يزدهر بالكامل في مشهد خلاب