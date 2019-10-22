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بالصور.. واحة من الزهور في اليابان

نرمين عباسaccess_time23 / صفر / 1441 هـ      22 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تعتبر حديقة هيغاشيموكوتو شيبازاكورا ومهرجانها خاصة بفصل الربيع

من أهم معالم الحقول المزهرة في منطقة أوخوتسك الساحلية بهوكايدو أقصى شمال اليابان

ويغطي متنزه هيغاشيموكوتو شيبازاكورا مساحة من السهول تبلغ حوالي 10 هكتارات إلى الشمال من جبل موكوتو

ويتحول المتنزه بأكمله إلى اللون الوردي الزاهي سنويا في الفترة من مايو/أيار إلى أوائل يونيو/حزيران، ويقام مهرجان شيبازاكورا في المتنزه في هذا الوقت من العام

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، بالإضافة لمشاهدة عروض مسرحية متنوعة

ونستعرض لكم صوراً للمنتزه عندما يزدهر بالكامل في مشهد خلاب

نرمين عباس

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