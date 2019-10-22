إطلاق حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تستهدف المواطنين والمقيمين، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

وأوضحت “الصحة” أنها وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ “الصحة”، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مؤكدة على هؤلاء بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا، مشيرة إلى ان لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90 من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً.

وأبانت “الصحة” عبر حسابها في تويتر أعراض ومضاعفات الإنفلونزا التي تظهر من خلال سيلان في الأنف، والتهاب في الحلق، وألم في العضلات، وسعال مستمر وجاف، ورجفة وتعرق، وصداع، وكذلك درجة حرارة أكثر من 38، منوهة إلى أن المضاعفات تظهر عبر التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، والوفاة.

وشددت “الصحة” من خلال إنفوجرافات توعوية على أهمية الوقاية من الانفلونزا من خلال الالتزام بالطريقة الأصح لغسل اليدين،بتوزيع الصابون بين اليدين، ودعك راحتي اليدين، وفرك راحتي اليدين مع تشبيك الأصابع، وضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، وفرك الابهام براحة اليد، وفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تتشبك أصابعها براحة اليد اليسرى، ومن ثم تجفيف اليدين.

ولفتت إلى أن أهم الطرق التي تنتقل بها عدوى الانفلونزا هي الرذاذ المتطاير عند العطاس، ولمس الأسطح الملوثة، مشيرة إلى أن فترة العدوى تستغرق من 5-7 أيام.

ونوهت إلى أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الانفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.