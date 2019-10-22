إطلاق أول تاكسي جوي في العالم بسنغافورة

البلاد : وكالات

أطلقت شركة “فولوكوبتر” الألمانية الناشئة العاملة في مجال النقل الجوي لأول مرة نموذجها لسيارات الأجرة الجوية الحضرية في سنغافورة اليوم الثلاثاء، وسط آمال في أن تصبح الدولة المدينة أول دولة تسمح بالإطلاق التجاري لخدماتها في مطلع عام 2021.

وأقلع النموذج الأولي من التاكسي الجوي من خليج مارينا، الذي يقع بالقرب من الحي التجاري المركزي،حيث حلق في سماء المنطقة المحيطة لمدة دقيقة تقريبا قبل العودة إلى منصة الإطلاق.

ويشبه النموذج الأولي “فولوكوبتر 2 اكس” طائرة هليكوبتر صغيرة، ولكنه يحتوي على 18 مروحة مثبتة على هيكل دائري علوي كبديل للمروحة الواحدة.

ويمكن أن يحمل النموذج الحالي طيارا واحدا وراكبا واحدا لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا، ويمكن أن يقلع التاكسي الجوي ويهبط عموديا، ويعمل بالطاقة الكهربائية ولا يطلق انبعاثات.