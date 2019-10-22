أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة

مكة المكرمة : واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدّمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطيه الغامدي، الذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعدّ محصّلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات، وتسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.