أمير جازان يدشن مشروعات ضمد بتكلفة 476 مليونا

جازان ـ البلاد

يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد الأربعاء محافظة ضمد في إطار جولات سموه على مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق أن سموه سيرأس خلال الجولة الجلسة الختامية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية المخصصة لبحث احتياجات المحافظة, ويدشن ويضع حجر الأساس لعديد من المشاريع التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة اجمالية تبلغ 476.638.414 ريالًا.

وتشمل المشروعات التي سيتم تدشينها مشروعات بلدية في مجالات السفلتة والإنارة والصيانة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ودرء أخطار السيول، ومباني ومرافق للبلدية ومشاريع لأنسنة المدن، إضافة المشاريع المركز الحضاري بمركز الشقيري، والسوق الأسبوعي والحديقة العامة بضمد، وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة بمبلغ إجمالي 171.519.140 ريالاً و مشروعات تعليمية (مدارس بنين وبنات) بتكلفة اجمالية بلغت 83.464.701 ريالاً، ومشروعات للمياه بقيمة إجمالية 84.602.723 ريالًا تتضمن شبكات وخزانات مياه توصيلات منزلية، ومشروعات في مجال الطرق بمبلغ 86.619.498 ريالًا، ومبنى الدفاع المدني بقيمة 15.190.695 ريالاً، ومشروعات الإسكان والأراضي بقيمة إجمالية بلغت 13.116.707 ريالات.

وسيضع سموه حجر الأساس لعدد من المشاريع البلدية بتكلفة إجمالية 22.124.950 ريالًا, تشمل مشاريع السفلتة والإنارة والأرصفة وتحسين وتجميل مداخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ودرء أخطار السيول، ومباني ومرافق للبلدية ومشاريع لأنسنه المدن. من جهة أخرى أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة على ما توليه القيادة الرشيدة من حرص واهتمام ومتابعة في كل ما يدفع بعجلة التنمية ويضمن استمراريتها ومواصلة إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني استراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي الحثيث لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في التنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس جلسة مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس.