مانشستر سيتي يؤمن نجمه من أطماع ريال مدريد بـ “راتب خيالي”!

قالت وسائل إعلام إن إدارة مانشستر سيتي تسعى لإبرام عقد جديد للنجم رحيم ستيرلنج، لتأمينه من اهتمامات ريال مدريد.

بحسب ما أوردته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع ستيرلنج من صفوف مانشستر سيتي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يقدم مستويات لافتة للغاية رفقة السكاي بلوز، وقاده لتحقيق اللقبين الأخيرين من البريميرليج.

سجل ستيرلنج هذا الموسم 6 أهداف خلال 9 جولات من الدوري، فضلًا عن هدف وتمريرة حاسمة بدوري أبطال أوروبا.

بشكل عام فهو أحد القطع الرئيسية في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ولا غنى عنه في الفريق.

ليس هذا فحسب بل على مستوى المنتخب الإنجليزي أيضًا الذي يعتبر أحد أضلاعة الأساسية، والذي احتل معه المركز الثالث بمونديال روسيا 2018.

وكان مانشستر سيتي قد اتخذ خطوات استباقية وجدد عقد ستيرلنج العام الماضي براتب قدره 280 ألف إسترليني أسبوعيًا.

بيد أن اهتمام ريال مدريد الكبير بضمه سيجعل الإدارة تجدد عقده في الأسابيع القادمة وبراتب خرافي سيبلغ نحو 450 ألفًا.

ويسعى ريال مدريد بدوره إلى استقطاب جناح من الطراز العالمي لإكمال ثورة المدرب زين الدين زيدان في الميركاتو وبناء فريق المستقبل للفريق.

ولا يزل ريال مدريد يعاني على الشق الهجومي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

فرغم التعاقد مع حفنة من اللاعبين الواعدين على غرار فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد ورودريجو، فضلًا عن عودة خاميس رودريجيز من الإعارة ببايرن ميونيخ.

فإن النادي لا يزال في وضعية غير مستقرة، ويعاني من ويلات الإصابات التي عصفت بنجومه أبرزهم غاريث بيل وإيدين هازارد.