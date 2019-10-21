ضبط 30 مخالفة لنظام المبيدات الزراعية في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

ضبطت وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة ، اليوم (الاثنين) 30 مخالفة لنظام المبيدات الزراعية .

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ،ان المخالفات تنوعت منها مبيدات مغشوشة ومحظورة ، ومبيدات مصنوعه بعد قرار الحظر ، و مبيدات ليس لها تاريخ إنتاج، وبيع بذور واسمدة بالتجزئة.

وحث الغامدي جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ لما له من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.