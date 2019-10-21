تورم الركبة.. كيف تقي نفسك من الإصابة الصعبة؟

عدد كبير حول العالم دون تمييز يعاني من تورم الركبة بسبب تراكم السوائل في أو حول مفصل الركبة.

هذا التورم ينتج أحيانا كثيرة عبر بعض الصدمات والكدمات القوية، الأمر الذي يحتاج لزيارة طبيبك على الفور، للتشخيص والعلاج.

وبحسب موقع “مايو كلينك”، فإن هناك عددا من الأعراض والأسباب وراء الإصابة الصعبة.

الأعراض

تغير لون الجلد.

تورم الجلد.

التصلب والخشونة.

الشعور بألم شديد.

أسباب تورم الركبة

الإصابات

الإصابة بتورم الركبة قد يسبب تراكم السوائل بمفصل الركبة، أو تلف جزء منها.

تمزق رباط الركبة، كالرباط الصليبي.

التهاب المفاصل

الروماتويد

عدوى النقرس

النقرس

الوقاية

تخفيف الضغط على العضلات، ومفصل الركبة.

ممارسة السباحة، بشكل دوري ومستمر.

الحفاظ على الوزن الصحي.

ممارسة التمرينات الرياضية.