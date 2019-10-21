صحة و عافية

تورم الركبة.. كيف تقي نفسك من الإصابة الصعبة؟

ahmed saeedaccess_time22 / صفر / 1441 هـ      21 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عدد كبير حول العالم دون تمييز يعاني من تورم الركبة بسبب تراكم السوائل في أو حول مفصل الركبة.

هذا التورم ينتج أحيانا كثيرة عبر بعض الصدمات والكدمات القوية، الأمر الذي يحتاج لزيارة طبيبك على الفور، للتشخيص والعلاج.

وبحسب موقع “مايو كلينك”، فإن هناك عددا من الأعراض والأسباب وراء الإصابة الصعبة.

الأعراض

تغير لون الجلد.

تورم الجلد.

التصلب والخشونة.

الشعور بألم شديد.

أسباب تورم الركبة

الإصابات

الإصابة بتورم الركبة قد يسبب تراكم السوائل بمفصل الركبة، أو تلف جزء منها.

تمزق رباط الركبة، كالرباط الصليبي.

التهاب المفاصل

الروماتويد

عدوى النقرس

النقرس

الوقاية

تخفيف الضغط على العضلات، ومفصل الركبة.

ممارسة السباحة، بشكل دوري ومستمر.

الحفاظ على الوزن الصحي.

ممارسة التمرينات الرياضية.

ahmed antar

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