الإقتصاد

بلدية المجاردة تطرح 39 فرصة استثمارية جديدة

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1441 هـ      21 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

أعلنت بلدية المجاردة التابعة لأمانة منطقة عسير عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية الجديدة.

وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن عدد المواقع الاستثمارية التي طرحت بلغت 39 فرصة استثمارية على مساحة 324753 2 مترا مربعا ، مشيرا إلى أنه قد تم عرض تفاصيل المواقع الاستثمارية على تطبيق ” فرص “، داعيا، رجال وسيدات الاعمال الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة لإقامة مشروعات تسهم في تعزيز بناء البنية التحتية وتطوير وتنمية المحافظة .

يذكر أن المدة المتاحة للراغبين بالتقدم على هذه الفرص, شهر واحد تنتهي بتاريخ 20 / 3 / 1441 هـ .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *