العثور على أقدم لؤلؤة بالعالم في أبوظبي

أبوظبي : متابعات

عثر علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، على أقدم لؤلؤة في العالم، بجزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي، أطلق عليها اسم “لؤلؤة أبوظبي”.

وتظهر الطبقات التي تغطي اللؤلؤة بأنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد.

ويعد هذا الاكتشاف دليلا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم.

وستعرض “لؤلؤة أبوظبي”، لأول مرة أمام الجمهور في المعرض القادم الذي ينظمه اللوفر أبوظبي تحت عنوان “10 آلاف عام من الرفاهية” حيث كان اللؤلؤ من العناصر الثمينة في العصر الحجري الحديث، وحاليا يعد من المظاهر التي تدل على الرفاهية ويستخدم كحلي للزينة .