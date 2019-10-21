“الشمندر” فوائده الغذائية تجعله علاج مذهل لأمراض عديدة

يعتبر البنجر أو (الشمندر الأحمر) من الخضروات الجذرية، كما انه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، ومن أهم فوائد البنجر أنه يساعد على خفض ضغط الدم حوالى 4 إلى 10 ملم زئبق في خلال بضعة ساعات فقط، ولذلك فهو يحمى من الجلطات والسكتات الدماغية.
يحتوى البنجر على الألياف الطبيعية التي تساعد فى تعزيز الإحساس بالشبع وهو بذلك يساهم في برامج إنقاص الوزن ويحارب السمنة، ويحسن من أداء الجهاز الهضمي.
ويعمل البنجر على تدفق وإمداد الأكسجين إلى الدماغ فيحسن بذلك القدرات العقلية والمعرفية عبر تعزيز الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى المخ، وهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في قصور الدورة الدموية وتصلب الشرايين مع تقدم السن.
كما يساعد البنجر أيضا في الحد من إنقسام الخلايا السرطانية ونموها، وبالتالى فهو يحمى من الإصابة بالأورام السرطانية.