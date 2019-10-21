السودان: إعلان مبادئ شامل بين الحكومة و”الشعبية”

جوبا – البلاد

فيما وصل وفد من مجلس الأمن الدولي، أمس (الأحد)، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا؛ لبحث تطورات عملية السلام بين الفرقاء السودانيين، طرحت الوساطة الجنوب سودانية ورقة توافقية لتقريب وجهات النظر بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال، إذ ينتظر أن تناقش خلال اجتماع اليوم (الاثنين)، تمهيداً لصياغة اتفاق إعلان مبادئ شامل لمسار التفاوض.

وقالت مصادر، وفقاً لـ”العين الإخبارية”، إن خطوة الوساطة تأتي عقب تسلمهما رؤية مكتوبة من طرفي النزاع (الحكومة والحركة الشعبية) بشأن إبرام اتفاق إعلان مبادئ شامل يحدد مسار المفاوضات، الذي سيشمل 3 محاور رئيسية، هي: القضايا السياسية، والإنسانية، والترتيبات الأمنية. وبدأت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية بمسارين منفصلين، منتصف الأسبوع الماضي، وسط تفاؤل واسع ورغبة من الأطراف بتحقيق السلام في البلاد.

وبعد ساعات قليلة من بدء المحادثات تمكن وفد حكومة الخرطوم والحركة الشعبية من التوصل لاتفاق أطلق عليه “وثيقة قضايا التفاوض” سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام. وتتضمن الوثيقة القضايا السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية.

وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن الحكومة تسعى مع من وصفهم بشركاء الكفاح المسلح لإحلال السلام في البلاد، مشيراً إلى أنهم نجحوا في التوصل لاتفاق خلال ساعات، بينما فشلت الحكومة السابقة في إحداث اختراق لمدة 8 سنوات.