الجيش اللبناني يتصدى لميليشيا حزب الله وينتشر عند مداخل بيروت

بيروت : وكالات

منع الجيش اللبناني أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين السلميين.

وقال شهود عيان إن المئات من الأشخاص يحملون أعلام “حزب الله” و”حركة أمل” يجوبون شوارع بيروت ويطلقون شعارات تشتم الحراك.

وأضاف أن بعضهم اقترب من ساحة الشهداء، قبل أن يتدخل أفراد من الجيش اللبناني ويمنعوهم من دخول الساحة.

في الأثناء شهدت مداخل العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين انتشار مكثف لعناصر وقوات الجيش اللبناني لمنع سائقي الدراجات التابعين لميليشيا حزب وحركة أمل من الدخول والاحتكاك مع المتظاهرين في وسط بيروت.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات “على تطبيق واتسآب”، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.