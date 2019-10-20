هاكرز يجمعون بيتكوين بقيمة 287 ألف دولار

القاهرة – هاشم الهاشم

ساعدت برمجية خبيثة تعرف بـ Sodinokibi مجموعة من الهاكرز على كسب عملات بيتكوين بقيمة 287 ألف دولار فى 3 أيام فقط. وبحسب موقع TNW الهولندى، كشف باحثون من شركة الأمن الرقمى McAfee، أنهم تعقبوا العديد من المنشورات التى تم نشرها على المنتديات السرية، حيث حققوا ما يعادل 287،499 دولارًا من عملات البيتكوين خلال 72 ساعة فقط.

وقد وجد الباحثون أن Sodinokibi لديها أكثر من 40 نسخة تابعة نشطة، وأن مطوريها يحصلون عادة على ما بين 700 دولار و1500 دولار من كل دفعة. وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف تحليل blockchain العديد من المعاملات من الشركات التابعة إلى محفظة تحتوى على بيتكوين بقيمة 4.5 مليون دولار،

وقد تم استخدام بعض هذه الأموال لشراء سلع وخدمات غير مشروعة على شبكة الإنترنت المظلمة، فى الأسواق مثل سوق Hydra. وقال الباحثون فى McAfee: “نحن نفهم أن هناك حالات يقرر فيها التنفيذيون فى الشركة دفع الفدية، لكن من خلال القيام بذلك، نبقى هذه البرمجيات الخبيثة على قيد الحياة ونمول أيضًا الأسواق الإجرامية الأخرى”.