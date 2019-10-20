مجلس جازان يبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية

جازان ــ البلاد

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس يوم غد الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.

وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عدداً من الموضوعات ومنها استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واختتم أمين عام المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الختامية لدورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة ضمد الأربعاء المقبل، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية لمحافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة.

من ناحية أخرى قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس بجولة تفقدية لمحافظة بيش، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وشملت جولة سمو أمير منطقة جازان مركزي الحقو والفطيحة التابعين لمحافظة بيش، حيث وقف سموه على المشروعات التنموية والخدمية بهما، والتقى عددًا من مشايخ قبائل بيش، مستمعًا لمطالبهم واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا سموه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ونوه سموه بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية وما تحظى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.