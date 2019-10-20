أحدث صيحات المساج.. قدم الفيل والثعابين والسواطير!

انتشرت مؤخرا جلسات مساج سواء علاجية أو استرخائية قد تكون غريبة من نوعها، وهناك خبراء ومتخصصين في هذا النوع من المساج، فلم تتوقف أخر صيحات المساج عند التدليك بالزيوت أوحتى الشيكولاتة، لكنها قد تصل إلى حد استخدام الحيوانات والزواحف والالات الحادة أحيانا، ولكل دولة إسلوبها الخاص بها في إجراء جلسات المساج.
فمن أشهر جلسات المساج في تايلاند وماليزيا وقد يكون الأغرب من نوعه، استخدام قدم الفيل لعمل المساج، وهذه الطريقة فعالة في الشعور بالراحة والاسترخاء.
أما الفلبين فيستخدمون الثعابين في جلسات المساج، حيث أنها تضغط على الجسم لإعادة الحيوية وتنشيط الدورة الدموية وذلك باستخدام 4 ثعابين ضخمة على الأقل بطول 5 أمتار و 250كجم لمدة 15 دقيقة.
وفي تايلاند انتشرت طريقة أكثر غرابة في عمل المساج وهى عن طريق السكاكين والسواطير بدلا من استخدام الزيوت، وتستمر جلسة مساج السواطير لمدة نصف ساعة تقريبا لأنها تساعد في التخلص من السموم الضارة بالجسم، ويجب على العاملين بهذا المجال الإمتناع تماما عن تناول اللحوم، وممارسة رياضة اليوغا، حتى يتمتعوا بهدوء الأعصاب أثناء إستخدامهم هذه الالات الحادة.