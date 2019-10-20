فيديو : بعمر الـ “41” بوفون يقوم بتصدٍ إعجازي!

أنقذ جيانلويجي بوفون فريقه يوفنتوس من الوقوع في فخ التعادل أمام بولونيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت.

الحارس البالغ من العمر 14 عامًا، نجح في التصدى لركلة مزدوجة من لاعب بولونيا، سانتاندير، بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

عندئذٍ كانت تشير النتيجة إلى تقدم يوفنتوس بهدفين لهدف، بيد أن بوفون ظهر بشكل خارق ليبعد تصويبة قوية من اللاعب ويحافظ على فوز فريقه.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس بالدقيقة 19، قبل أن يعُدّل لارانجييرا النتيجة للضيوف بعدها بسبع دقائق.

انتظر البيانكونيري للشوط الثاني من أجل التقدم وبالتحديد عند الدقيقة 45 بأقدام البوسني ميراليم بيانيتش.

وعندما كان بولونيا يضغط من أجل إدارك التعادل، وقف بوفون بالمرصاد لجميع التصويبات. لكن التصد الأخير كان الأفضل.

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Gianluigi Buffon, en el último escalón hacia la inmortalidad. pic.twitter.com/faUr7HAbce — Micaela Acevedo 🇦🇷 (@acevedomv7) October 19, 2019