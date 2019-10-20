الرياضة

بوفون يثبت أن العمر مجرد رقم..

فيديو : بعمر الـ “41” بوفون يقوم بتصدٍ إعجازي!

محمد ابو الوفاaccess_time21 / صفر / 1441 هـ      20 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
بوفون

أنقذ جيانلويجي بوفون فريقه يوفنتوس من الوقوع في فخ التعادل أمام بولونيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت.

الحارس البالغ من العمر 14 عامًا، نجح في التصدى لركلة مزدوجة من لاعب بولونيا، سانتاندير، بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

عندئذٍ كانت تشير النتيجة إلى تقدم يوفنتوس بهدفين لهدف، بيد أن بوفون ظهر بشكل خارق ليبعد تصويبة قوية من اللاعب ويحافظ على فوز فريقه.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس بالدقيقة 19، قبل أن يعُدّل لارانجييرا النتيجة للضيوف بعدها بسبع دقائق.

انتظر البيانكونيري للشوط الثاني من أجل التقدم وبالتحديد عند الدقيقة 45 بأقدام البوسني ميراليم بيانيتش.

وعندما كان بولونيا يضغط من أجل إدارك التعادل، وقف بوفون بالمرصاد لجميع التصويبات. لكن التصد الأخير كان الأفضل.

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محمد ابو الوفا

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