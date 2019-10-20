علماء روس يطورون تقنية جديدة لمعالجة المياه

موسكو- وكالات

أعلن المكتب الصحفى لجامعة تومسك بوليتكنيك الروسية، أن علماء الجامعة طوروا أنظمة اقتصادية مدمجة لمعالجة المياه، تعتمد على تقنية فريدة من نوعها، ستساعد فى تزويد المناطق النائية بمياه الشرب.

ووفقًا للعلماء الروس، تتيح هذه التقنية الجديدة توفير المياه النقية مباشرةً إلى شبكة إمدادات المياه، وليس لمحطات معالجة المياه الكبيرة، كما كان من قبل، حيث يوفر هذا تكلفة صيانة وإعادة بناء الشبكات، وتشغيل محطات معالجة المياه الكبيرة. وقال كبير مهندسى مشروع مختبر أبحاث وإنتاج المياه النقية للجامعة الروسية:

“يكمن التفرد للتقنية فى الكفاءة العالية للموارد، ما يقلل بدرجة كبيرة من استهلاك الطاقة والمياه، والتكيف مع مختلف مصادر المياه باستخدام الملوثات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد هذه التقنية بنظام تحكم عن بعد وأتمتة”، وأشار العلماء الروس إلى أنه وعلى عكس نظيراتها الأجنبية، فإن التقنية الروسية المستخدمة لمعالجة المياه، تستهلك طاقة أقل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، فهى تقنية معالجة خالية من المواد الكيميائية، ويتم إنشاء كل محطة على حدة لتلبية الاحتياجات المحددة للقرية. ويتم توحيد جميع المحطات بواسطة نظام إرسال واحد، والذى يسمح بتلقى المعلومات اليومية عن حالة المعدات ومؤشرات استهلاك المياه والكهرباء ، وأكد العلماء أن محطات معالجة المياه هذه يمكن استخدامها فى جميع بلدان العالم وفى أى مناخ.