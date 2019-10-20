شراكة استراتيجية بين هيئة السفارات وإحدى شركات الإعلان الوطنية

الرياض : واس

وقعت الهيئة العامة لحي السفارات ، مؤخراً، اتفاقية شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بالإعلان ، بهدف تعزيز التعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وتطوير اللوحات الإعلانية وتشغيلها في 24 موقعاً بحي السفارات، وهي لوحات رقمية إعلانية بتصميم فريد .

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات، الدكتور فهد بن مشيط عقب توقيعه أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الهيئة نحو ترسيخ مفهوم التبادل الثقافي في حي السفارات، وما للخدمات الإعلانية الرقمية التفاعلية المميزة من دور بارز في هذا الجانب , حيث تُبقِي الإعلانات الرقمية التي سيتم نشرها في كافة أرجاء حي السفارات , منتسبي الحي من أعضاء الهيئات الدبلوماسية والسكان بالإضافة إلى زوار الحي، على اطلاع دائم بأنشطة الهيئة، والفعاليات الثقافية والرياضية والتعليمية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في حي السفارات، والاستفادة من هذا الموقع الفريد.

وأضاف الدكتور بن مشيط أن العمل يجري على الإعلان والتعريف بالمنشآت الحديثة التي يجري العمل عليها، وما يتم إقامته من مشروعات استثمارية تقدم العديد من الخدمات التي تلبي حاجة منتسبي الحي.