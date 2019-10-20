تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الثلاثاء

جدة : البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت القادم.

وقالت الهيئة إن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار، حيث يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة تُصحب برياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كلم تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأضافت أن هناك تفاوتا في درجة الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.

كما يُتوقع أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بالحالة، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة.