تدشين المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض : البلاد

دشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحه، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تمكين الكفاءات وحصولھم على الفرص الوظيفية المناسبة لھم، بالإضافة إلى الموائمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمھارات الرقمية التي يكتسبھا الشباب ذوي الإعاقة.

وتملك المبادرة عددًا من الأهداف الاستراتيجية من ضمنها “إعداد البرامج والخطط التي تھدف إلى تأھيل الكفاءات وربطھم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المھني، وإعداد الدراسات والاحصائيات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورھا تسھم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفھم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأھيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، بالإضافة إلى متابعة الأداء المھني، وتثقيف الكفاءات بالقوانين واللوائح الأساسية الخاصة بسوق العمل”.

فيما حُدد البرنامج العلمي في “تقييم الذات وتحديد المسارات الوظيفية الملائمة، وفھم القوانين واللوائح الأساسية، وإعداد المسار الوظيفي، وبناء السيرة الذاتية الرقمية، وأساسيات المقابلة الوظيفية، وكيفية البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظيفة والاستمرارية، وتطوير المھارات للوظائف القيادية، والنصائح من الخبراء والتي تسھم برفع الأداء الوظيفي”.

وتتلخص مھام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه الشراكة على منصة لينكدإن بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، والترتيب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، وتدشين منصة وظيفتي بھمتي وربطھا بالصفحة المؤسسية الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أما مھام ھيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فتنحصر في تزويد لينكدإن بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتيب اللوجيستي لعقد الدورات، التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويد لينكدإن بإحصائيات وأنظمة سوق العمل السعودي.