بايرن ميونيخ يفتقد جهود نجمه لشهور عديدة.. والسبب!

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن خضوع مدافعه، نيكولاس زوله، إلى عملية جراحية عاجلة.

وتعرض زوله (24 عامًا) إلى إصابة قوية على مستوى الركبة اليسرى خلال لقاء فريقه ضد أوجسبورج أمس السبت.

مما اضطره إلى الإقصاء من الملعب بعد مرور 10 دقائق فقط على بداية المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

Niklas #Süle hat sich beim Auswärtsspiel in Augsburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird noch am heutigen Sonntag operiert. Gute Genesung, Niklas! https://t.co/JG1yZWIFhC — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2019

وتحدث مدرب الفريق، نيكو كوفاتش، عقب المباراة وقال إن الإصابة قد تبدو خطيرة وأنه سيفتقد اللاعب لفترة طويلة..

“تبدو خطيرة، علينا انتظار الفحوصات الطبية، لكنني يساورني شعور سيء للغاية”.

وأضاف المدرب الكرواتي الشاب “أتمنى ألا يكون الأمر متعلقُا بتمزق في أربطة الركبة، وإلا سنفتقد نيكلاس لفترة طويلة”.

بيد أن النادي البافاري نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه على الإنترنت أشار من خلاله إلى أن اللاعب قد تعرض إلى تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وهو ما كان يخشاه المدرب.

بعد التعادل أمام أوجسبورج، هبط بايرن ميونيخ إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الألماني بعد بوروسيا مونشنجلادباج وفولفسبورج بفارق نقطة واحدة فقط.