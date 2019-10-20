المملكة تطلب استضافة كأس العالم للناشئين لكرة اليد 2023م

الرياض : البلاد

تقدّم الاتحاد السعودي لكرة اليد إلى نظيره الاتحاد الدولي بطلب استضافة كأس العالم للناشئين لكرة اليد عام 2023م .

وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري اليوم (الاحد) برئاسة الأستاذ محمد المنيع، وتم خلال الاجتماع اصدار عدة قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية.

حيث تم تعيين أ. خالد الرشيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتعيين أ. عبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وتعيين أ. عبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وتعيين أ. سعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات، وجرت كافة التعيينات بالتصويت، حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس.

وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول.