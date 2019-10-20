“الخرشوف” فوائده تجعله غذاءً خارقاً لعلاج السكري والسرطان

تتعدد فوائد الخرشوف للصحة العامة بالجسم، إذ أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن، وعناصر غذائية عديدة مثل فيتامين أ وفيتامين ج، كما انه غني بالحديد والفسفور والكالسيوم .
ويساعد الخرشوف في التخلص من بهتان الشعر ويجعله لامعا، كما أنه يقضى على القشرة في فروة الرأس، ويحمى الشعر من التساقط، وللعناية بالشعر عن طريق الخرشوف يتم غسله بمغلي أوراق الخرشوف ثم يشطف بالماء والبلسم فقط.
أما عن فوائد الخرشوف للبشرة، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تأخر علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة والتجاعيد، كما أن يساعد في التخلص من الشوائب والعيوب التي توجد على الجلد.
كما أنه يحمى من الإصابة بسرطان الجلد، و يساعد في التخلص من الدهون التي توجد على الكبد، فهو يحتوي على السيمارين والسيرين، وهم من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الكبد وضبط أنزيماته.
ويحتوي الخرشوف على الألياف الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في ضبط سكر الدم والحفاظ على نسبته بالجسم ويساعد أيضا على التخسيس في برامج إنقاص الوزن، كما يعمل الخرشوف على تقوية جهاز المناعة وذلك لإحتوائه على فيتامين ج، ويعزز أيضا من وظائف الدماغ، إذ أنه يحمى من تعرض الخلايا العصبية إلى التلف وذلك لإحتوائه على فيتامين ك، كما انه يحمى من الإصابة بمرض الزهايمر، ويعمل على توسيع الأوعية الدموية ووصول الدم والأكسجين إلى الدماغ هو ما يؤثر بشكل إيجابي على تغذية المخ.