550 زائرا يستفيدون من معرض الغذاء بالخبر

الدمام-حمودالزهراني

فعّل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلاً بقسم التغذية في المستشفى يوم الغذاء العالمي وذلك بمعرض توعوي .

واشتمل المعرض على تقديم العديد من النصائح والإرشادات للزوار وصاحبه شروحات من قبل القائمين على أركانه الخمسة من حيث أهمية شرب الماء والأطعمة المعززة للمناعة في جسم الإنسان ونقص الحديد فضلا عن تقديم الإرشادات الصحية لمن يعاني سوء التغذية وأهمية سلامة الغذاء .

وأوضحت مديرة إدارة التغذية بالمستشفى وأخصائية التغذية العلاجية هيفاء الشمري أن 550 زائرا استفادوا من المعرض وقدمت لهم النصائح لاتباع الغذاء السليم والواجبات الصحية التي يجب على كل فرد القيام بها كل حسب عمره ويأتي هذا النشاط تفعيلا ليوم الغذاء العالمي وتماشيا مع رؤية 2030 التي من أهم أهدافها في الجانب الصحي توفير الطب الوقائي للمواطنين ورفع الوعي الصحي كخطوة أولى في الخطة العلاجية والتي ستسهم، بإذن الله، في خفض معدل الأمراض المزمنة .