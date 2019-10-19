3 تصنيفات لرسوم منتجات التبغ

جدة – البلاد

اشترطت تعديلات لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ لمنح الترخيص، موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم المنتجات وتحصيل الرسم السنوي الثابت، مقابل إصدار أو تجديد ترخيص النشاط أو تقديم المنتجات داخل المدن وخارجها بمبلغ 30 ألف ريال على المنطقة (أ) الواقعة ضمن التصنيف الأول، و20 ألف ريال على المنطقة (ب) الواقعة ضمن التصنيف الأول و10 آلاف ريال على المنطقة (ج) الواقعة ضمن التصنيف الأول، ويقصد بها المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة.

وجاءت الرسوم، وفقاً لجريدة أم القرى الصادرة أمس، في التصنيف الثاني للمادة الثانية،20 ألف ريال للمنطقة (أ) و10 آلاف ريال للمنطقة (ب) للترخيص للمطاعم والمقاهي، فيما تضمنت الرسوم المفروضة على التصنيف الثالث 15 ألف ريال، و10 آلاف ريال بالتصنيف الرابع وخمسة آلاف ريال في التصنيف الخامس.

وحددت المادة الثانية رسومًا على الترخيص لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق خمس نجوم 100 ألف ريال على التصنيف الأول، و 60 ألف ريال للتصنيف الثاني، بينما تصل إلى 40 ألف ريال للتصنيف الثالث، و20 ألف ريال للتصنيف الرابع و10 آلاف ريال للتصنيف الخامس.