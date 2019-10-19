ملتقى للأمن الفكري للجاليات في جازان

جازان- البلاد

ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان اليوم، ملتقى الأمن الفكري الأول للجاليات بمنطقة جازان، ضمن برامج ومناشط الفرع الدعوية والإرشادية في مجال الأمن الفكري الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.

وينطلق الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من الدعاة والمترجمين بتنفيذ 18 برنامجاً دعوياً ما بين كلمات وندوات ودورات تدريبية ولقاءات، إلى جانب إقامة برنامج ترفيهي بلغات عالمية، كما يصاحبه برامج مماثلة في المحافظات عبارة عن دروس ولقاءات.

ويتكون البرنامج من ندوتين، بعنوان “أثر العقيدة الصحيحة في تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الجماعات المنحرفة”، بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر للجالية الناطقة باللغة الأوردية واللغة البنغالية والهندية، وبذات العنوان بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء للجالية الفلبينية.

فيما تقام على هامش البرنامج فعاليات ترفيهية ومسابقات تبدأ من بعد العصر إلى صلاة المغرب.

وكشف المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن المستهدفون في الملتقى هم الجاليات الهندية والباكستانية والصينية والفلبينية والإندونيسية، لافتاً إلى أن الفرع قدر عدد المستفيدين من الملتقى والبرامج المصاحبة له بـ 10000 من الجاليات في عموم المنطقة.

ونوه المدخلي بالرعاية والمتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة أعمال وبرامج الفرع، مؤكداً أن ترسيخ الأمن الفكري لجميع فئات المجتمع تعد ركيزة أساسية من أعمال وبرامج الشؤون الإسلامية بالمنطقة وتجد كل عناية ورعاية ما جعلها تحقق نجاحات متواصلة.