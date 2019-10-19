صحة و عافية

طريقة عمل نابلسية القشطة

نيفين عباسaccess_time20 / صفر / 1441 هـ      19 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية مع القشطة اللذيذة

المقادير اللازمة لعمل الكنافة النابلسية بالقشطة

نصف كيلو من الكنافة
كوب من الحليب
علبة من القشطة
سكر بحسب الرغبة
3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة
سمن
سيرب

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة
تجمد الكنافة في الفريزر
تخرج من الفريزر وتفرك باليد حتي تصبح ناعمة جدا
تقلب الكنافة مع القليل من السمن حتي يغطيها تماماً
نقوم بتذويب نشا الذرة مع الحليب ويرفع علي النار
يوضع للحليب السكر ونستمر في التقليب حتي يذوب السكر ويصبح لدينا خليط كثيف من الحليب
يرفع الخليط من علي النار وتوضع القشطة للخليط وتقلب
نحضر صينية وتدهن بالقليل من السمنة
نضع طبقة من الكنافة وتضغط قليلاً براحة اليد
توضع طبقة القشطة
وتغطي بطبقة ثانية من الكنافة مع الضغط برفق عليها حتي تتساوي
توضع في فرن متوسط الحرارة 180 درجة علي الرف الأوسط حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج من الفرن وتسقي بالسيرب

مقادير وطريقة تحضير السيرب
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير حبة ليمون
ملعقة صغيرة فانيليا
توضع جميع المقادير علي النار لمدة 25 دقيقة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *