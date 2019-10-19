طريقة عمل نابلسية القشطة

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية مع القشطة اللذيذة

المقادير اللازمة لعمل الكنافة النابلسية بالقشطة

نصف كيلو من الكنافة

كوب من الحليب

علبة من القشطة

سكر بحسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

سمن

سيرب

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة

تجمد الكنافة في الفريزر

تخرج من الفريزر وتفرك باليد حتي تصبح ناعمة جدا

تقلب الكنافة مع القليل من السمن حتي يغطيها تماماً

نقوم بتذويب نشا الذرة مع الحليب ويرفع علي النار

يوضع للحليب السكر ونستمر في التقليب حتي يذوب السكر ويصبح لدينا خليط كثيف من الحليب

يرفع الخليط من علي النار وتوضع القشطة للخليط وتقلب

نحضر صينية وتدهن بالقليل من السمنة

نضع طبقة من الكنافة وتضغط قليلاً براحة اليد

توضع طبقة القشطة

وتغطي بطبقة ثانية من الكنافة مع الضغط برفق عليها حتي تتساوي

توضع في فرن متوسط الحرارة 180 درجة علي الرف الأوسط حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتسقي بالسيرب

مقادير وطريقة تحضير السيرب

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير حبة ليمون

ملعقة صغيرة فانيليا

توضع جميع المقادير علي النار لمدة 25 دقيقة