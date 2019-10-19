تسبيل تزود 60 مشاركا بأدوات تأسيس الأوقاف

جدة- ياسر ين يوسف

نظمت تسبيل لتطوير الأوقاف، بالتعاون مع وقف أحمد أبوحسين برنامج “أسس وقفك المستدام” وسط حضور 60 مشاركا، وذلك بمقر مركز نسما للتدريب.

واستعرض مقدم البرنامج المستشار الإداري بتسبيل لتطوير الأوقاف الأستاذ زهير بن عبدالرحمن ناصر، مراحل تأسيس الوقف، منذ أن يكون فكرة في ذهن الواقف، إلى أن يصبح وقفاً منجزاً قائماً بطرق علمية مدروسة.

وتناول البرنامج عدة محاور، من بينها تعريف الوقف وأدلته الشرعية والفرق بين الوقف والوصية، إلى جانب استعراض الوقف عبر مراحل العصر الإسلامي، وعرض نماذج من الأوقاف المحلية والعالمية، وإبراز أركان الوقف، وطرق تأسيس الوقف وتنميته.

وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل لتطوير الأوقاف المدير العام الأستاذ فهد بن محمد الهزاع بأن البرنامج أقيم ضمن هدف تعريف المهتمين بالدور المجتمعي للأوقاف وآليات عملها وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، فضلا عن توعية المجتمع بأهمية الأوقاف من خلال البرامج المعاصرة، وحث رجال الأعمال وذوي الثراء في إقامة أعمال وقفية.

وبين الهزاع بأن تسبيل تسعى للإسهام في النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية استشراف مستقبل الأوقاف في بلادنا الغالية وتفعيل هذا القطاع من خلال رؤية 2030، والإسهام للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن تسبيل لتطوير الأوقاف تسعى للإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي، وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تحقيق الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.