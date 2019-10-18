نصائح للوقاية من الالتهاب السحائي عند الأطفال

يعد مرض الالتهاب السحائي من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المخ بالنسبة للأطفال، وتهدد أغلب المراكز الحيوية الموجودة فيه، كالحركة والتركيز ، والإصابة تأتي عن طريق عدوى تصيب المخ وفي الغالب تنتقل بسبب التكدس الشديد خاصة في المدارس والحضانات.
ونقدم لك عزيزي القارئ اليوم طرق لوقاية طفلك من الإصابة بالالتهاب السحائي في السطور التالية:
أولا يجب الحرص على تقوية جهاز مناعة الطفل والتي تعتمد على التغذية الصحية والسليمة عن طريق تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة بالجسم.
ثانيا الحرص على تناول المصل المضاد للعدوى الفيروسية والذي تستمر فعاليته في الجسم لمدة عامين، فهو يساعد على الوقاية من المرض، كما انه يجب الإبتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة والمغلقة، والحرص على تهوية الفصول.
ثالثا يجب غسل اليدين بإستمرار خاصة قبل تناول الطعام والشراب لتجنب إنتقال العدوى الفيروسية، وعدم إستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالغير.
أما عن أعراض مرض الالتهاب السحائي فهى كالتالي:
قئ، صداع شديد، تغير في درجة الوعى وقد يصل إلى الغيبوبة، إرتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، وفي حالة التشخيص بالاتهاب السحائي ، يتم عزل المريض نهائيا عن أسرته والمحيطين به، و يتناول ذويه مضاد حيوي لعدم إنتقال العدوى الفيروسية.
ويجب عند ظهور هذه الأعراض التوجه فورا للطبيب لإنه من الممكن الشفاء التام منه، إذا تم إكتشافه مبكرا، وفي بعض الأحيان إذا كان الميكروب شديد الخطورة فمن الممكن أن يتوفى المصاب خلال 24 ساعة من الإصابة