لوشيسكو مدرب الهلال: ضمك ليس أقل من الاتحاد والنصر

لوشيسكو يؤكد على قوة منافسه

حقق الهلال فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف نظيفة ضد ضمك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة في دوري المحترفين.

فلحساب مباراة الجولة السابعة من البطولة، نجح الهلال في تحقيق الفوز الرابع تواليًا وتعزيز صدارته لجدول الدوري بـ 19 نقطة.

سجّل أهداف الفريق الهلالي كل من الإيطالي سباستيان جيوفينكو بالدقيقة 22 من ركلة حرة.

قبل أن يضاعف بافيمتي جوميز النتيجة إثر تمريرة متقنة من أمير كردي بالدقيقة 55.

جوميز عاد وصنع الثالث إلى كارلوس إدواردو بعدها بإثنتي عشرة دقيقة لتنتهي المباراة عمليًا.

مدرب الهلال رارفان لوشيسكو ظهر في المؤتمر الصحفي عقب المبارة وأشار إلى أمور عديدة.

“مباراة اليوم لا تقل عن التعاون أو الاتحاد أو النصر، فجميعها 3 نقاط”، هكذا بدأ رازفان الحديث.

وأكمل “ضمك فريق فاز على الاتحاد والشباب، لم تكن مباراة سهلة، لكننا عرفنا كيف نفوز عليه”.

وواصل “راضٍ عن الأداء خاصة بعد فترة التوقف الدولي، لدينا مجموعة متكاملة من اللاعبين يمنحونا العديد من الحلول”.

واختتم لوشيسكو”مطمئن تمامًا حيال أداء المجموعة، جميع المباريات مهمة، فأي نقطة قد تحرمك أو تمنحك اللقب، الفريق البطل يعرف كيف يفوز”.