الرياضة

جيوفينكو يواصل الإبداع في الملاعب السعودية..

فيديو : هدف جيوفينكو “الساحر” من المدرجات

محمد ابو الوفاaccess_time19 / صفر / 1441 هـ      18 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
جيوفينكو

ساعد المحترف الإيطالي سباستيان جيوفينكو فريقه الهلال في تحقيق فوز هام ضد ضمك، لحساب الجولة السابعة من الدوري.

الفريق الهلالي عزز صدارته للائحة الترتيب بـ 19 نقطة، بعدما أمطر شباك ضمك بثلاثة أهداف كان لجيوفينكو هدفًا منهم.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، دوّن على الهدف الأول بطريقة رائعة وكالمعتاد عندما انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

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ودوّن جيوفينكو على هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري، فضلًا عن تقديمه تمريرة حاسمة خلال 6 مباريات خاضهم مع الزعيم.

عقب المباراة أشار نجم يوفنتوس السابق إلى أن الهلال لم يحقق شئيًا بعد، ومازال الموسم والمنافسات قيد السريان.

“لم نحقق شيئًا بعد، سنواصل العمل من أجل تحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير”.

“نحن على المسار الصحيح في الوقت الحالي، لكننا لم نحقق شيء، ما ينبغي علينا هو المواصلة لتحقيق الإنجازات”.

محمد ابو الوفا

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