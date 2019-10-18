فيديو : هدف جيوفينكو “الساحر” من المدرجات

ساعد المحترف الإيطالي سباستيان جيوفينكو فريقه الهلال في تحقيق فوز هام ضد ضمك، لحساب الجولة السابعة من الدوري.

الفريق الهلالي عزز صدارته للائحة الترتيب بـ 19 نقطة، بعدما أمطر شباك ضمك بثلاثة أهداف كان لجيوفينكو هدفًا منهم.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، دوّن على الهدف الأول بطريقة رائعة وكالمعتاد عندما انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

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🎥 فيديو | من سناب منبركم هدف #الهلال الرائع عن طريق سيباستيان جيوفينكو 😍💙💙💙 pic.twitter.com/bbvSyevlVY — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) October 18, 2019

ودوّن جيوفينكو على هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري، فضلًا عن تقديمه تمريرة حاسمة خلال 6 مباريات خاضهم مع الزعيم.

عقب المباراة أشار نجم يوفنتوس السابق إلى أن الهلال لم يحقق شئيًا بعد، ومازال الموسم والمنافسات قيد السريان.

“لم نحقق شيئًا بعد، سنواصل العمل من أجل تحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير”.

“نحن على المسار الصحيح في الوقت الحالي، لكننا لم نحقق شيء، ما ينبغي علينا هو المواصلة لتحقيق الإنجازات”.