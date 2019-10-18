ترمب لأردوغان: لا تكن أحمق وتدمر اقتصاد بلادك

واشنطن – رويترز

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، من عواقب العناد “والحماقة”، مؤكداً أنها ستتسبب في تدمير الاقتصاد التركي.

وقال ترمب في رسالة أرسلها لأردوغان 9 أكتوبر الجاري، ونشر البيت الأبيض أمس (الخميس) للمرة الأولى: “عزيزي حضرة الرئيس: دعونا نعمل على صفقة جيدة! أنت لا تريد أن تكون مسؤولاً عن ذبح الآلاف من الناس ، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي وسأفعل. أعطيتك بالفعل عينة صغيرة فيما يتعلق بالقس برونسون. لقد عملت بجد لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. يمكنك عمل الكثير.

الجنرال مظلوم (قائد القوات الكردية) مستعد للتفاوض معك، وهو على استعداد لتقديم تنازلات لم يسبق لها تقديمها في الماضي. أرفق سرًا نسخة من رسالته إليّ ، تلقيتها للتو. سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة والإنسانية. سوف ينظر إليك كشيطان إذا لم تحدث الأشياء الجيدة. لا تكن رجلا صلبا، لا تكن أحمق. سأتصل بك لاحقا”.

من جهة ثانية، طالب زعيم الحزب اليساري الألماني بيرند ريكسينجر، بتجميد أموال وأصول وممتلكات أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البنوك الأوروبية، على خلفية عدوانه على سوريا.

وأكد خلال لقائه ممثلة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في ألمانيا ليلى إمرات والبرلماني السابق عن الحزب أرطغرل كوركتشو، ورؤساء حزب اليسار الألماني في مقره الرئيسي، على ضرورة عدم بيع السلاح لتركيا بأي شكل من الأشكال، بحسب وكالة أنباء الفرات.

وشدد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بقطع المساعدات المالية المقدمة لأنقرة، فيما أدلى رئيس الحزب اليساري الألماني كاتجا كيبينج، في نهاية اللقاء بتصريحات حول آخر تطورات الوضع بسوريا، مؤكدا أن هجوم نظام أردوغان يعني الوقوف إلى جانب تنظيم داعش.

وطالب بوضع أسماء المسؤولين الأتراك في “القائمة السوداء”، ومنعهم من السفر إلى ألمانيا.