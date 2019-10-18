الرياضة

الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية في ضمك

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1441 هـ      18 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

واصل فريق الهلال انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعدما فاز على ضمك بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التسجيل للهلال في الدقيقة 22 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليختتم البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يحافظ الهلال على صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن وصيفه الوحدة، بينما يتوقف رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

صحيفة البلاد

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