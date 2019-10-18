النصر يعلن شراكته مع “وصل”

البلاد – وليد يوسف

وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم عقد شراكة مع ” وصل ” ليصبح بذلك شريك نادي النصر الرسمي في مجال منصات التوصيل وسيحصل وصل بموجب هذا العقد على عدد من المزايا والحقوق الإعلانية ، كما سيظهر شعار ( وصل ) على “منطقة الكتف في قمصان الفريق الأول” جرت مراسم التوقيع بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ ناصر الجعيد

ورئيس مجلس إدارة شركة وصل الأستاذ عبدالعزيز الخريف .

من جهته أكد الأستاذ ناصر الجميد حرص مجلس الإدارة على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع عدد من الشركات الرائدة والتي

تليق بمكانة وجماهيرية نادي النصر والتي تضمن موارد مالية إضافية للنادي، مبدياً عن سعادة مجلس إدارة نادي النصر بالتوقيع مع ( وصل ) أحد أبرز المنصات الرائدة في مجال التوصيل، ومؤكداً على ضمان العوائد الاستثمارية لكافة رعاة النادي ليكون نادي النصر بيئة استثمارية جاذبة متمنياً التوفيق للطرفين .

من جانبه أعرب الأستاذ عبدالعزيز الخريف عن سعادتهم في وصل بتوقيع شراكة استثمارية مع نادي النصر ومؤكداً على أن هذا العقد يمثل نقلة نوعية في مسيرة وصل والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توصيل الأطعمة داخل المدن والتي تعتمد فيها على تقنياتها ومنصاتها الإلكترونية المتطورة والتي تضمن زيادة الكفاءة والجودة في توصيل

الأطعمة عبر تطبيقات الجوال، مضيفاً إلى أن دخول وصل للقطاع الإستثماري الرياضي يأتي بعد دراسة كاملة تم من خلالها التوقيع رسمياً مع أحد أكبر الأندية الجماهيرية في المملكة العربية السعودية والتي ستشكل داعماً كبيراً للنجاح .