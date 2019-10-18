الشورى يطلع على مرافق مدينة المعرفة بالمدينة المنورة

الرياض ـ البلاد

قام وفد من لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق أمس، بزيارة لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة, حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة المدينة أمين شاكر.

وأبدى رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية ترحيبه بزيارة وفد اللجنة، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة لاطلاع أعضائها على أهداف المدينة التنموية، ثم قدم الرئيس التنفيذي للمدينة المهندس سامي المخضوب شرحًا مجملًا عن مدينة المعرفة .

بعد ذلك شاهد الوفد عرضًا مرئيًا يحكي بعضًا من مبادرات المدينة ومشروعاتها وخططها وبرامجها التي تهدف لجذب الاستثمارات المتنوعة للمنطقة لاحتوائها على جميع الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الضيافة والقطاعات السكنية. وقد أجاب مسؤولو المدينة عن الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة بشأن ما تم عرضه من إنجازات ومعوقات.

ثم اطلع الوفد ميدانيا على ما تضمه مدينة المعرفة من مشروعات ومرافق استهلها بمشروع وزارة الإسكان ” دار الجوار ” السكني والاستماع إلى شرح عن النماذج المختلفة لجميع شرائح المجتمع من خلال مجسم للمشروع ، ومتحف دار المدينة للتراث العمراني والحضاري.