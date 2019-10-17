فيديو.. لعبة شهيرة للأطفال تؤدي إلى الموت

لعبة شهيرة منتشرة بقوة بين الأطفال لكنها تحمل سموما قاتلة، لا ينتبه إليها أحد، وهي لعبة البطة المطاطية.

العلماء حذروا من خطر جسيم موجود في لعبة الأطفال تلك والمنتشرة بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

والخطر في احتوائها على مخلوقات مميتة غير مرئية، بالإضافة إلى احتوائها على أنواع خطيرة من البكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض.

وتوصل العلماء إلى أن لعبة البطة المطاطية، التي تتعرض دوما للبلل، إذ يلعب بها الأطفال خلال الاستحمام، تحتوي على مخلوقات قد تكون مميتة وغير مرئية.

وانتشر مقطع فيديو مصور للعبة التي تمثل لعبة شهيرة لحظة فتحها لمعاينة ما في داخلها، حيث ظهرت داخلها أوساخ سوداء كثيرة جدا.

وأكد العلماء بعد التحليل أنهم وجدوا كميات هائلة وأنواعا عديدة من بكتيريا ضارة مثل “الإشريكية القولونية”، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إسهال دموي وتقيؤ.

العلماء أكدوا أيضا أنهم وجدوا بكتيريا “فيلقية”، التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، مشيرين إلى أنهم وجدوا البكتيريا في كل 4 من أصل 5 دمى.