دراسة حديثة: الأوميجا 3 تقضي على توحد الأطفال

أوضحت دراسة أجريت مؤخرا أن تناول الأطفال المصابين بالتوحد للمكملات الغذائية الغنية بفيتامينات وأحماض الاوميجا 3 قد تقلل ليهم أعراض المرض.
ومن خلال التجارب التي أجراهاعدد من الباحثين وفق بيانات من 27 دراسة تجريبية شملت في الإجمال 1028 طفلا مصابا باضطراب التوحد، وقد قسم الباحثون المشاركين في هذه الدراسة لمجموعات عشوائية لتناول مكملات غذائية متنوعة، تشمل فيتامينات و أوميجا 3 .
وتوصل الباحثون في الدراسة إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات وأوميجا 3 كانت هى الأكثر فاعلية في تحسين الكثير من أعراض مرض التوحد.
كما أضاف الباحثون إن هذا التأثير تباين في عدد من الدراسات المختلفة، لكنه شمل تحسن مهارات اللغة والتفاعل الإجتماعي والانتباه والنوم والتواصل وتقليل تكرار السلوك وسرعة الإنفعال.
وقد أشار البروفيسور ديفيد فراجواس أحد كلار باحثي الدراسة بجامعة كمبلوتنسي بمدريد، أن تلك النتائج أوضحت أن بعض التدخل في الحمية الغذائية قد يكون له دوره في إدارة علاج بعض الأعراض المتعلقة بخلل الوظائف لدى المصابين بالتوحد.
ولقد كشفت ذلك التحاليل التي أجريت طبقا لبيانات الدراسات التجريبية المحكمة، لكنها أختبرت أنواعا مختلفة من المكملات الغذائية، كما تنوعت طرق قياس النتائج، مما منع هذه الدراسة من الخروج بنتيجة حاسمة عن نوع وكمية المكملات المناسبة للأطفال المصابين بالتوحد.