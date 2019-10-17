برشلونة يعثر على “ميسي الجديد” في الدوري الأرجنتيني

قالت تقارير إسبانية إن إدارة نادي برشلونة تواصل مساعيها للتعاقد مع لاعب فريق فيليس سارسفيلد الأرجنتيني، ماتياس سولي، أو ما يعرف باسم ميسي الجديد.

بحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن سولي يعتبر أحد أبرز المواهب الأرجنتينية في الوقت الحالي.

ويعتد المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا مستقبل الكرة في البلاد، إذ توليه الصحافة اهتمامًا غير مسبوق.

وأشارت التقارير إلى أن وكيل أعمال اللاعب يبحث عن عرض مناسب لتسويقه في الملاعب الأوروبية.

وتظل البيئة الإسبانية هي الأنسب للاعبين اللاتنيين بشكل عام، والأرجنتينيين بشكل خاص.

إذ تتحدث القارة بأكملها اللغة الإسبانية ما عدا البرازيل، بينما تمتزج الثقافات بشكل كبير بين الجانبين.

جدير بالذكر أن قائد برشلونة ليونيل ميسي قد توّج أمس الأربعاء بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافي أوروبا للمرة السادسة بمسيرته.

بينما حصد جائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ذا بيست” قبل أسابيع.

ويستعد في الوقت الحالي للمنافسة على الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” مع كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.